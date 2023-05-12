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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили 13-часовой полет над Чукотским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили 13-часовой полет над Чукотским морем Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили 13-часовой плановый полет над нейтральными водами акватории Чукотского моря. Ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
В регионе
12 мая 2023 г. 16:44
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили 13-часовой полет над Чукотским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили 13-часовой плановый полет над нейтральными водами акватории Чукотского моря. Ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку топливом в воздухе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все полеты выполнялись в соответствии с международными правилами.

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