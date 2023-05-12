Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили 13-часовой полет над Чукотским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили 13-часовой плановый полет над нейтральными водами акватории Чукотского моря. Ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили 13-часовой плановый полет над нейтральными водами акватории Чукотского моря. Ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку топливом в воздухе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все полеты выполнялись в соответствии с международными правилами.