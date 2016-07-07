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    ​Два сирийца погибли при взрыве в доме на юге Турции

    Как предполагается, они принадлежали к террористической группировке

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Мощный взрыв произошел в доме, который используется для проживания беженцев, в городе Рейханлы на юге Турции неподалеку от турецко-сирийской границы, в результате чего погибли два человека. Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на турецкие СМИ.

    По данным агентства, два сирийца, пострадавшие при взрыве, скончались в больнице, причина взрыва на настоящий момент не установлена.

    Между тем, источник в городе заявил агентству Sputnik, что взрыв произошел во время того, как проживающие в доме два гражданина Сирии занимались изготовлением взрывчатых веществ. Как предполагается, они принадлежали к террористической группировке.

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