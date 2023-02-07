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Два самолета Администрации президента Турции отправлены в Кахраманмараш и Адыяман

Два самолета Администрации президента Турции отправлены в Кахраманмараш и Адыяман Два самолета, принадлежащие Администрации президента Турции, выделены для отправки медперсонала в зону бедствия и оказания помощи в спасательных работах.
В регионе
7 февраля 2023 г. 17:10
Два самолета Администрации президента Турции отправлены в Кахраманмараш и Адыяман

Два самолета, принадлежащие Администрации президента Турции, выделены для отправки медперсонала в зону бедствия и оказания помощи в спасательных работах.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом распорядился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Сообщается, что один из самолетов вылетел в Адыяман, а другой - в Кахраманмараш.

На борту самолетов, направляющихся в регион, находятся кардиологи, общие хирурги, нейрохирурги, ортопеды, медсестры и др.

Помимо личного состава самолетами в регион также будут доставлены медикаменты, генераторы, продукты питания и одежда.

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Версия на английском языке 2 planes of Turkish Presidential Administration sent to help quake-hit regions

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