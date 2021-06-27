Два политических блока в Армении потребовали не признавать итоги выборов

Три политические силы потребовали признать недействительными итоги внеочередных парламентских выборов в Армении.
"Партия "Зартонк", блоки "Честь имею" и "Армения" (экс-президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна – ред.) обратились с требованием признать недействительными итоги выборов", - сказал Мукучян на заседании ЦИК.
По его словам, в качестве обоснования политические силы привели многочисленные нарушения в предвыборный период и во время выборов, как давление на избирателей, призывы к насилию, злоупотребление административным ресурсом и прочее.