О нас
Report Georgia
Аудио новости

Два политических блока в Армении потребовали не признавать итоги выборов

Два политических блока в Армении потребовали не признавать итоги выборов Три политические силы потребовали признать недействительными итоги внеочередных парламентских выборов в Армении.
В регионе
27 июня 2021 г. 14:01
Два политических блока в Армении потребовали не признавать итоги выборов

Три политические силы потребовали признать недействительными итоги внеочередных парламентских выборов в Армении.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в воскресенье глава ЦИК Тигран Мукучян.

"Партия "Зартонк", блоки "Честь имею" и "Армения" (экс-президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна – ред.) обратились с требованием признать недействительными итоги выборов", - сказал Мукучян на заседании ЦИК.

По его словам, в качестве обоснования политические силы привели многочисленные нарушения в предвыборный период и во время выборов, как давление на избирателей, призывы к насилию, злоупотребление административным ресурсом и прочее.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Иран не будет передавать МАГАТЭ данные со своих ядерных объектов
Иран не будет передавать МАГАТЭ данные со своих ядерных объектов
27 июня 2021 г. 13:57
Главнокомандующий: Сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных в мировом масштабе
Главнокомандующий: Сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных в мировом масштабе
26 июня 2021 г. 21:46
Ильхам Алиев: Мы должны были доказать, что Нагорный Карабах является исконной азербайджанской землей
Ильхам Алиев: Мы должны были доказать, что Нагорный Карабах является исконной азербайджанской землей
26 июня 2021 г. 21:13
Президент встретился с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии - ОБНОВЛЕНО
ФотоПрезидент встретился с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии - ОБНОВЛЕНО
26 июня 2021 г. 20:34
Президент ознакомился с условиями, созданными в новом военном городке - ОБНОВЛЕНО
ФотоПрезидент ознакомился с условиями, созданными в новом военном городке - ОБНОВЛЕНО
26 июня 2021 г. 16:15
Говорит командир спецназа… - ВИДЕО
ФотоГоворит командир спецназа… - ВИДЕО
26 июня 2021 г. 13:27
Закир Гасанов: Турция играет большую роль в боевой подготовке азербайджанской армии
Закир Гасанов: Турция играет большую роль в боевой подготовке азербайджанской армии
26 июня 2021 г. 12:58
В Гадруте установлен памятник Железный кулак
ФотоВ Гадруте установлен памятник "Железный кулак"
26 июня 2021 г. 10:01
Когда иссякнут запасы углеводородов?  
Когда иссякнут запасы углеводородов?  
25 июня 2021 г. 18:29
В Азербайджане повышены оклады проходящих службу на освобожденных территориях военнослужащих
В Азербайджане повышены оклады проходящих службу на освобожденных территориях военнослужащих
25 июня 2021 г. 18:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi