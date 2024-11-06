Два пенсионера погибли при пожаре в доме престарелых в Грузии

Двое пожилых людей погибли в результате пожара в частном доме престарелых "Мухранис саване" в селе Мухрани (регион Мцхета-Мтианети).

Двое пожилых людей погибли в результате пожара в частном доме престарелых "Мухранис саване" в селе Мухрани (регион Мцхета-Мтианети).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщили в Агентстве государственной опеки.

Двух бенефициаров, которые пострадали в результате ЧП и были доставлены в медучреждение, посетил в клинике глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе.

Что касается остальных постояльцев дома престарелых, они были переведены в другие приюты.

В связи с произошедшим МВД Грузии уже начало расследование.