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Два пенсионера погибли при пожаре в доме престарелых в Грузии

Два пенсионера погибли при пожаре в доме престарелых в Грузии Двое пожилых людей погибли в результате пожара в частном доме престарелых "Мухранис саване" в селе Мухрани (регион Мцхета-Мтианети).
В регионе
6 ноября 2024 г. 16:35
Два пенсионера погибли при пожаре в доме престарелых в Грузии

Двое пожилых людей погибли в результате пожара в частном доме престарелых "Мухранис саване" в селе Мухрани (регион Мцхета-Мтианети).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщили в Агентстве государственной опеки.

Двух бенефициаров, которые пострадали в результате ЧП и были доставлены в медучреждение, посетил в клинике глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе.

Что касается остальных постояльцев дома престарелых, они были переведены в другие приюты.

В связи с произошедшим МВД Грузии уже начало расследование.

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