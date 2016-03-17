Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Два иранских банка могут открыть свои филиалы в Турции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава агентства по регулированию и надзору в банковской сфере Турции Мехмет Али Акбен.

"Есть запрос от иранцев на открытие филиалов банков. С ними будут проведены переговоры. Два иранских банка хотят "с нуля", начиная с получения лицензии, открыть свои филиалы. Они рассматривают Турцию как перспективную страну, открытую миру. До сегодняшнего дня эти темы находились в режиме ожидания из-за решений СБ ООН (о санкциях против Ирана из-за его ядерной программы – ред.) и ирано-турецких отношений. Мы думаем, что в ближайшее время Иран в серьезном смысле войдет в этот сектор", - сказал Акбен в интервью агентству Anadolu, не приводя названия иранских банков.