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    Два десятка российских боевых кораблей начали учения на Каспии

    В ходе учений состоятся стрельбы из ракетного комплекса Калибр-НК

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Два десятка боевых кораблей ВМФ России начали учения в Каспийском море. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа России, в ходе учений состоятся стрельбы из ракетного комплекса "Калибр-НК" и артиллерийских установок А-190 и "Дуэт".

    "Всего в морских полигонах учебно-боевые задачи выполняют более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Волгодонск" и "Махачкала", — говорится в сообщении.

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