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    Двое демонстрантов погибли в столкновениях с полицией на юго-востоке Турции - ВИДЕО

    Турецкая полиция в настоящее время устанавливает личность погибших демонстрантов

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Двое протестующих погибли, двое пострадали в понедельник в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции в ходе столкновений с полицией. 

    Как передает Report, об этом сообщило AFP со ссылкой на представителя службы безопасности страны.

    Турецкая полиция в настоящее время устанавливает личность погибших демонстрантов. 

    Демонстрация была организована прокурдской Партией демократии народов в знак протеста против введения комендантского часа в районе Сур Диярбакыра. Городские власти запретили демонстрацию, полиция применила против его участников водометы и слезоточивый газ. По предварительным данным, причиной смерти двух человек стали огнестрельные ранения. Обстоятельства их получения расследуются.

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