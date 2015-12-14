Двое демонстрантов погибли в столкновениях с полицией на юго-востоке Турции - ВИДЕО

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Двое протестующих погибли, двое пострадали в понедельник в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции в ходе столкновений с полицией.

Как передает Report, об этом сообщило AFP со ссылкой на представителя службы безопасности страны.

Турецкая полиция в настоящее время устанавливает личность погибших демонстрантов.

Демонстрация была организована прокурдской Партией демократии народов в знак протеста против введения комендантского часа в районе Сур Диярбакыра. Городские власти запретили демонстрацию, полиция применила против его участников водометы и слезоточивый газ. По предварительным данным, причиной смерти двух человек стали огнестрельные ранения. Обстоятельства их получения расследуются.