Два человека погибли при крушении вертолета в Башкортостане

Второй из трех человек, находившихся на борту упавшего вертолета Eurocopter AS 350, погиб.

Два человека из трех находившихся на борту погибли при крушении вертолета Eurocopter AS 350 в Башкортостане.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в ночь на 7 января вертолет совершил жесткую посадку недалеко от деревни Карагайкуль в Благовещенском районе Башкортостана.

"Один погиб на месте, второй по дороге в машине скорой помощи", - сообщил Минздрав республики.

По предварительным данным, частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа— село Павловка. Причиной падения могла стать техническая неисправность.