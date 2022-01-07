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Два человека погибли при крушении вертолета в Башкортостане

Два человека погибли при крушении вертолета в Башкортостане Второй из трех человек, находившихся на борту упавшего вертолета Eurocopter AS 350, погиб.
В регионе
7 января 2022 г. 09:15
Два человека погибли при крушении вертолета в Башкортостане

Два человека из трех находившихся на борту погибли при крушении вертолета Eurocopter AS 350 в Башкортостане.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в ночь на 7 января вертолет совершил жесткую посадку недалеко от деревни Карагайкуль в Благовещенском районе Башкортостана.

"Один погиб на месте, второй по дороге в машине скорой помощи", - сообщил Минздрав республики.

По предварительным данным, частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа— село Павловка. Причиной падения могла стать техническая неисправность.

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Версия на английском языке Helicopter crash in Russia kills two
Версия на азербайджанском языке Rusiyada helikopter qəzaya uğrayıb, iki nəfər ölüb

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