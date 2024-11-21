Два человека пострадали в результате стрельбы в ТЦ в Каменске-Уральском

Стрельба произошла в одном из торговых центров Каменска-Уральского.

Стрельба произошла в одном из торговых центров Каменска-Уральского.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

В результате инцидента пострадали два человека.

"Личности участников конфликта сотрудниками полиции уже установлены, это два местных жителя, по предварительным данным, 1977 и 1981 годов рождения. С эпицентра криминальных событий оба доставлены в районную больницу, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, у одного из них ножевое ранение, у второго - огнестрельное", - сообщил он.

На место инцидента уже прибыла усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД.

Горелых отметил, что мужчины находились внутри помещения, между ними произошел словесный конфликт, который они мирным путем урегулировать не смогли.

"Один схватил нож, а второй травматический пистолет. Пистолет и гильзы сыщики изъяли и приобщили в качестве вещдоков к материалам проверки, сейчас анализируются съемки с камер видеонаблюдения, опрашиваются работники заведения и посетители с целью установления более точных и подробных обстоятельств", - рассказал собеседник агентства.