Два человека пострадали в результате падения автомобиля каршеринга в реку в Москве

В результате падения автомобиля каршеринга в реку Яуза в Москве после столкновения с другой машиной пострадали два человека.
В регионе
16 августа 2025 г. 14:11
Два человека пострадали в результате падения автомобиля каршеринга в реку в Москве

В результате падения автомобиля каршеринга в реку Яуза в Москве после столкновения с другой машиной пострадали два человека.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В результате дорожной аварии пострадали водитель автомобиля каршеринга и ребенок, находящийся в другой машине", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что столкновение автомобиля каршеринга и Lexus с последующим падением прокатного автомобиля в реку произошло на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы.

