​Два человека получили легкие ранения в результате взрыва в Анталье

Баку. 4 Августа. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел поздно вечером 3 августа на юго-востоке Турции в Анталье.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN Turk.

По сообщению местной полиции, примерно в 150 метрах от площади Республики было приведено в действие оставленное на скамейке самодельное взрывное устройство. В результате взрыва два человека получили легкие ранения.

Пострадавшие были доставлены в больницу. На месте происшествия проводятся следственные действия.