Два человека погибли в результате крушения учебного самолета в Турции

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Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Два человека погибли в Турции в результате крушения на взлетно-посадочную полосу учебно-тренировочного самолета. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Синьхуа.
Трагический инцидент произошел в районе города Айвалык (провинция Балыкесир). Жертвами крушения стали инструктор и студент, находившиеся на борту самолета.
Как сообщается, после столкновения с ВПП летательный аппарат загорелся.
Полиция начала расследование обстоятельств случившегося.
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