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    Два человека погибли в результате крушения учебного самолета в Турции

    Полиция начала расследование обстоятельств случившегося

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Два человека погибли в Турции в результате крушения на взлетно-посадочную полосу учебно-тренировочного самолета. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Синьхуа.

    Трагический инцидент произошел в районе города Айвалык (провинция Балыкесир). Жертвами крушения стали инструктор и студент, находившиеся на борту самолета.

    Как сообщается, после столкновения с ВПП летательный аппарат загорелся.

    Полиция начала расследование обстоятельств случившегося.

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