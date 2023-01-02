Два человека погибли, четверо пострадали при пожаре в Санкт-Петербурге

На западе Санкт-Петербурга произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

На западе Санкт-Петербурга произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал "РЕН ТВ".

По его информации, в доме по адресу Балтийская улица, 25 загорелась двухкомнатная квартира. Всего огонь охватил 35 квадратных метров.

На место прибыли спасатели. Они ликвидировали пожар за 48 минут. Причины возгорания устанавливаются.

Погибли при пожаре два человека. Также медики увезли в больницу четверых пострадавших.

Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.