О нас

Два человека погибли, четверо пострадали при пожаре в Санкт-Петербурге

Два человека погибли, четверо пострадали при пожаре в Санкт-Петербурге На западе Санкт-Петербурга произошел пожар, в результате которого погибли два человека.
В регионе
2 января 2023 г. 08:27
Два человека погибли, четверо пострадали при пожаре в Санкт-Петербурге

На западе Санкт-Петербурга произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал "РЕН ТВ".

По его информации, в доме по адресу Балтийская улица, 25 загорелась двухкомнатная квартира. Всего огонь охватил 35 квадратных метров.

На место прибыли спасатели. Они ликвидировали пожар за 48 минут. Причины возгорания устанавливаются.

Погибли при пожаре два человека. Также медики увезли в больницу четверых пострадавших.

Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sankt-Peterburqda baş verən yanğın nəticəsində 2 nəfər ölüb, 4 nəfər xəsarət alıb

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
30 декабря 2022 г. 00:33
Пеле скончался
Пеле скончался
29 декабря 2022 г. 23:00
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
30 декабря 2022 г. 17:19
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37
Производитель БПЛА Байрактар приступает к деятельности в Азербайджане
Производитель БПЛА "Байрактар" приступает к деятельности в Азербайджане
26 декабря 2022 г. 13:08
В Баку на кругу 20 января будет ограничено движение транспорта
В Баку на кругу "20 января" будет ограничено движение транспорта
29 декабря 2022 г. 09:58
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
28 декабря 2022 г. 00:16
В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
ФотоВ Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
1 января 2023 г. 16:41
В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
ФотоВ жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
1 января 2023 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi