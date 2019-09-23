Духовное управление мусульман России планирует строительство мечетей по всей стране

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин рассказал о планах на строительство мечети в каждом из городов-миллионников России, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Духовное управление мусульман (ДУМ) также планирует в ближайшие пять-десять лет распространить свою деятельность в 70 субъектах России.

Р.Гайнутдин отметил важность развития проектов мусульманской инфраструктуры, а также укрепление структуры Духовного управления.

Отметим, что участники VII отчетно-выборного съезда ДУМ призвали "разрешить вопрос со строительством Соборной мечети в Екатеринбурге". Они также призвали министерство культуры России принять экстренные меры по реставрации Ханской мечети в городе Касимове и других архитектурных памятников, имеющих историческое и духовное значение.