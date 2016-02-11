​Духовный лидер Ирана помиловал тысячу заключенных

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи подписал указ о помиловании более тысячи заключенных в связи с празднованием Дня победы исламской революции.

Как передает Report, об этом сообщается на его официальном сайте.

"Накануне славной победы исламской революции Ирана, руководитель и духовный лидер исламской революции в среду вечером согласился с предложением судебной власти о помилования 1059 осужденных по приговорам гражданских, революционных и военных судов страны", - говорится в тексте официального сообщения.

Прошение о помиловании осужденных было направлено Хаменеи главой иранского верховного суда аятоллой Садеком Амоли Лариджани.