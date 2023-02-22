О нас

Дуда заявил о необходимости передать Украине истребители

Дуда заявил о необходимости передать Украине истребители Запад должен передать истребители украинским войскам, если киевские власти в них нуждаются.
В регионе
22 февраля 2023 г. 07:55
Дуда заявил о необходимости передать Украине истребители

Запад должен передать истребители украинским войскам, если киевские власти в них нуждаются.

Как передает Report, c таким утверждением выступил в интервью телеканалу CNN президент Польши Анджей Дуда.

"Если есть такая необходимость, то, безусловно", - ответил он на соответствующий вопрос журналистки.

Дуда указал, что у Польши есть истребители МиГ-29, для полета на которых украинским войскам не нужно проходить дополнительную подготовку, однако поставки западных самолетов киевским властям находятся под вопросом.

"Вопрос состоит в том, когда украинские пилоты смогут научиться пилотировать современные самолеты НАТО, такие, как F-16, французские Mirage, Eurofighter или другие типы современной техники, так как обучение пилотов намного более сложное и длительное", - сказал польский президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Polşa Prezidenti Qərbi Ukraynaya qırıcı ötürməyə çağırıb

Самое важное

Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
Ильхам Алиев принял участие в Мюнхене в пленарном заседании на тему Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе   
ФотоИльхам Алиев принял участие в Мюнхене в пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе"   
19 февраля 2023 г. 08:28
Президент Азербайджана: Наша война была освободительной
Президент Азербайджана: Наша война была освободительной
19 февраля 2023 г. 01:17
Президент: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет
Президент: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет
19 февраля 2023 г. 00:44
Президент Азербайджана: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует
Президент Азербайджана: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует
19 февраля 2023 г. 00:42
Ильхам Алиев: Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ
Ильхам Алиев: Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ
19 февраля 2023 г. 00:30
Президент Азербайджана: Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха
Президент Азербайджана: Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха
19 февраля 2023 г. 00:16
Президент: Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана
Президент: Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана
18 февраля 2023 г. 23:34
Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом
Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом
18 февраля 2023 г. 23:28
Президент: Азербайджан не может забыть о 30-летней оккупации
Президент: Азербайджан не может забыть о 30-летней оккупации
18 февраля 2023 г. 23:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi