Дуда заявил о необходимости передать Украине истребители

Запад должен передать истребители украинским войскам, если киевские власти в них нуждаются.

Запад должен передать истребители украинским войскам, если киевские власти в них нуждаются.

Как передает Report , c таким утверждением выступил в интервью телеканалу CNN президент Польши Анджей Дуда.

"Если есть такая необходимость, то, безусловно", - ответил он на соответствующий вопрос журналистки.

Дуда указал, что у Польши есть истребители МиГ-29, для полета на которых украинским войскам не нужно проходить дополнительную подготовку, однако поставки западных самолетов киевским властям находятся под вопросом.

"Вопрос состоит в том, когда украинские пилоты смогут научиться пилотировать современные самолеты НАТО, такие, как F-16, французские Mirage, Eurofighter или другие типы современной техники, так как обучение пилотов намного более сложное и длительное", - сказал польский президент.