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Дуда: Варшава готова оказать содействие в нормализации отношений между Ереваном и Баку

Дуда: Варшава готова оказать содействие в нормализации отношений между Ереваном и Баку Польша готова оказать содействие в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
В регионе
26 ноября 2024 г. 12:52
Дуда: Варшава готова оказать содействие в нормализации отношений между Ереваном и Баку

Польша готова оказать содействие в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом президент Польши Анджей Дуда заявил на совместной пресс-конференции с президентом Армении Ваагном Хачатуряном в Ереване.

По его словам, мир в регионе Южного Кавказа важен также для европейского континента.

"Если в этом будет необходимость, мы готовы оказать помощь в нормализации отношений с Азербайджаном. Армения всегда может надеяться на Польшу", - сказал Дуда.

Со своей стороны президент Армении заявил, что Ереван "имеет твердую позицию достичь стабильного мира в регионе и решить существующие проблемы путем конструктивного диалога и переговоров".

Президент Польши также отметил, что Варшава готова приложить усилия для сближения Еревана с Европой.

"Мы ценим политику Армении по сближению с европейской цивилизацией. Мы готовы оказать максимальное содействие во всех процессах, которые сблизят Армению с европейской семьей", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Polşa Prezidenti: İrəvanla Bakı arasında münasibətlərin normallaşmasına töhfə verməyə hazırıq
Версия на английском языке Duda: Warsaw ready to facilitate normalization between Yerevan and Baku

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