ДТП в Турции, пострадали граждане Грузии

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали иностранные граждане.

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали иностранные граждане.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент зафиксирован на трассе Карабук-Анкара, проходящей через район Эскибазар. Пассажирский микроавтобус врезался в грузовик.

По предварительным данным, пострадали граждане Грузии: Маквала Джомидава (56 лет), Цяала Шарашидзе (50 лет), Миндиа Джабнидзе (37 лет), Эльдар Гуофкуадзе (35 лет), Динари Джамидава (33 года), Рамин Тавдгиридзе (31 год) и Мариами Катамадзе (25 лет).

На место ДТП были вызваны скорая помощь и полиция. Раненые были доставлены в больницу Карабук.