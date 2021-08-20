О нас
Report Georgia
Аудио новости

ДТП в Турции, пострадали граждане Грузии

ДТП в Турции, пострадали граждане Грузии В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали иностранные граждане.
В регионе
20 августа 2021 г. 07:15
ДТП в Турции, пострадали граждане Грузии

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали иностранные граждане.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент зафиксирован на трассе Карабук-Анкара, проходящей через район Эскибазар. Пассажирский микроавтобус врезался в грузовик.

По предварительным данным, пострадали граждане Грузии: Маквала Джомидава (56 лет), Цяала Шарашидзе (50 лет), Миндиа Джабнидзе (37 лет), Эльдар Гуофкуадзе (35 лет), Динари Джамидава (33 года), Рамин Тавдгиридзе (31 год) и Мариами Катамадзе (25 лет).

На место ДТП были вызваны скорая помощь и полиция. Раненые были доставлены в больницу Карабук.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə yol qəzasında Gürcüstanın 7 vətəndaşı xəsarət alıb

Самое читаемое

В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
14 августа 2021 г. 19:13
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
14 августа 2021 г. 17:21
Сегодня день Ашура
Сегодня день Ашура
19 августа 2021 г. 00:00
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
15 августа 2021 г. 15:23
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
18 августа 2021 г. 14:19
Выходки благодетелей Армении: каких еще шагов ждать Азербайджану от своих соседей? 
ФотоВыходки благодетелей Армении: каких еще шагов ждать Азербайджану от своих соседей? 
13 августа 2021 г. 13:35
В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет
В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет
16 августа 2021 г. 17:24
Лига конференций: Нефтчи сыграл вничью с Маккаби
ФотоЛига конференций: "Нефтчи" сыграл вничью с "Маккаби"
19 августа 2021 г. 22:53
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 22:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi