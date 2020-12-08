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ДТП в Турции, десятки пострадавших

ДТП в Турции, десятки пострадавших В Турции произошло тяжкое ДТП
В регионе
8 декабря 2020 г. 05:48
ДТП в Турции, десятки пострадавших

В Турции произошло тяжкое ДТП.

Как передает Report со ссылкой на Habertürk, инцидент был зафиксирован в районе Кале провинции Денизли.

Перевернулся автобус, перевозивший рабочих с мандариновых и апельсиновых полей. В результате аварии пострадали 27 человек. На место происшествия прибыли жандармы, полиция, спасатели и медики.

Пострадавшие были доставлены в государственную больницу Кале. Пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Согласно информации, причиной инцидента стала дождливая погода.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə ağır yol qəzasında 27 nəfər xəsarət alıb

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