ДТП в Турции, десятки пострадавших

В Турции произошло тяжкое ДТП

В Турции произошло тяжкое ДТП.

Как передает Report со ссылкой на Habertürk, инцидент был зафиксирован в районе Кале провинции Денизли.

Перевернулся автобус, перевозивший рабочих с мандариновых и апельсиновых полей. В результате аварии пострадали 27 человек. На место происшествия прибыли жандармы, полиция, спасатели и медики.

Пострадавшие были доставлены в государственную больницу Кале. Пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Согласно информации, причиной инцидента стала дождливая погода.