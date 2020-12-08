ДТП в Турции, десятки пострадавших

В Турции произошло тяжкое ДТП.
Как передает Report со ссылкой на Habertürk, инцидент был зафиксирован в районе Кале провинции Денизли.
Перевернулся автобус, перевозивший рабочих с мандариновых и апельсиновых полей. В результате аварии пострадали 27 человек. На место происшествия прибыли жандармы, полиция, спасатели и медики.
Пострадавшие были доставлены в государственную больницу Кале. Пятеро из них находятся в критическом состоянии.
Согласно информации, причиной инцидента стала дождливая погода.