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ДТП в России, погибли пять человек

ДТП в России, погибли пять человек Пять человек погибли, еще двое пострадали в ДТП в Республике Алтай.
В регионе
25 декабря 2021 г. 20:34
ДТП в России, погибли пять человек

Пять человек погибли, еще двое пострадали в ДТП в Республике Алтай.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в республиканском управлении МЧС.

"Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Онгудайском районе в районе населенного пункта Купчегень на 670-м км автомобильной дороги федерального значения Р-256. Участниками ДТП стали семь человек. На месте происшествия погибли четыре человека, еще один скончался в больнице. Двое, из них один ребенок, госпитализированы в Онгудайскую районную больницу", - сообщили в ведомстве.

По информации регионального главка МВД, в аварии погибли водители легковых автомобилей и трое пассажиров-подростков. Госпитализированы два человека, один из них несовершеннолетний. По предварительной версии, 35-летний водитель Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corona, за рулем которого находился 27-летний мужчина.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, "по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")". Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada ağır yol qəzasında 5 nəfər ölüb

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