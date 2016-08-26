В Армении перевернулся автомобиль капитана ФСБ России: один человек погиб

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В Армении в ДТП с участием пограничников Пограничного управления ФСБ России погиб один служащий.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, ДТП произошло на дороге Артени-Гетап.

Автомобиль "Mitsubishi Pajero", управляемый капитаном Александром Свитко, упал в овраг.

В результате ДТП пассажир, контрактный служащий N-ской части ПУ ФСБ РФ Артак Петросян погиб на месте. Водитель - капитан Александр Свитко доставлен в больницу в бессознательном состоянии.

По факту возбуждено уголовное дело.