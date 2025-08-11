О нас

Дроны атаковали промобъекты в российском Арзамасе, есть погибший и раненые При налете дронов на Арзамас погиб один человек, двое ранены.
В регионе
11 августа 2025 г. 08:59
При налете дронов на Арзамас погиб один человек, двое ранены.

Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области России Глеб Никитин.

"Сегодня ночью совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам в Нижегородской области […] При отражении в Арзамасском округе к сожалению жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу", — уточнил он.

Российские телеграм-каналы опубликовали видео и фото ударов дронов по предположительно Арзамасскому приборостроительному заводу, местные жители, по их данным, насчитали в общей сложности не менее 10 взрывов.

На фоне этого в Минобороны РФ сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника.

