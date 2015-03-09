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    Три человека получили ножевые ранения в драке в кафе на юго-востоке Москвы

    В ходе потасовки ножевые ранения получили два участника драки и охранник кафе

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Москве произошла драка между посетителями кафе, три человека получили ножевые ранения. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в правоохранительных органах столицы.

    По данным источника, драка между выходцами с Кавказа произошла в кафе "Причал" на Ключевой улице.

    "В драке участвовали шесть человек. В ходе потасовки ножевые ранения получили два участника драки и охранник кафе, который пытался разнять дерущихся", - заявил собеседник агентства.

    Возбуждено уголовное дело, полиция ведет поиски участников драки.

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