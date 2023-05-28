Довлет Бахчалы: Турция мудро завершила первый этап избирательного процесса

Турция благоразумно завершила первый этап избирательного процесса.

Турция мудро завершила первый этап избирательного процесса.

Как передает Report , об этом заявил журналистам председатель Партии националистического движения Довлет Бахчалы после голосования во втором туре выборов.

Он сказал, что сегодня закончится первое предвыборное испытание новой эры в истории Турции: "Желаю, чтобы результаты выборов были успешными".

Напомним, что сегодня в Турции проходит голосование в рамках второго тура президентских выборов.

В первом туре, состоявшемся 14 мая, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, кандидат от альянса АТА Синан Оган - 5,17 процента. Явка избирателей составила 88,92 процента.

Позднее С.Оган высказался в поддержку действующего главы государства.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов в первом туре, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу продолжают борьбу во втором туре президентских выборов.