Довлет Бахчалы: Турция мудро завершила первый этап избирательного процесса

Турция мудро завершила первый этап избирательного процесса.
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Он сказал, что сегодня закончится первое предвыборное испытание новой эры в истории Турции: "Желаю, чтобы результаты выборов были успешными".
Напомним, что сегодня в Турции проходит голосование в рамках второго тура президентских выборов.
В первом туре, состоявшемся 14 мая, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, кандидат от альянса АТА Синан Оган - 5,17 процента. Явка избирателей составила 88,92 процента.
Позднее С.Оган высказался в поддержку действующего главы государства.
Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов в первом туре, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу продолжают борьбу во втором туре президентских выборов.