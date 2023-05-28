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Довлет Бахчалы: Турция мудро завершила первый этап избирательного процесса

Довлет Бахчалы: Турция мудро завершила первый этап избирательного процесса Турция благоразумно завершила первый этап избирательного процесса.
В регионе
28 мая 2023 г. 13:56
Довлет Бахчалы: Турция мудро завершила первый этап избирательного процесса

Турция мудро завершила первый этап избирательного процесса.

Как передает Report, об этом заявил журналистам председатель Партии националистического движения Довлет Бахчалы после голосования во втором туре выборов.

Он сказал, что сегодня закончится первое предвыборное испытание новой эры в истории Турции: "Желаю, чтобы результаты выборов были успешными".

Напомним, что сегодня в Турции проходит голосование в рамках второго тура президентских выборов.

В первом туре, состоявшемся 14 мая, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, кандидат от альянса АТА Синан Оган - 5,17 процента. Явка избирателей составила 88,92 процента.

Позднее С.Оган высказался в поддержку действующего главы государства.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов в первом туре, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу продолжают борьбу во втором туре президентских выборов.

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Версия на английском языке Devlet Bahceli: Türkiye prudently completed first stage of elections
Версия на азербайджанском языке Dövlət Bağçalı: “Türkiyə seçki prosesinin ilk mərhələsini müdrik formada başa vurdu”

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