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Доверие россиян к армии упало до минимума с начала войны

Доверие россиян к армии упало до минимума с начала войны Война с Украиной пошатнула доверие российского общества к вооруженным силам.
В регионе
25 октября 2024 г. 07:52
Доверие россиян к армии упало до минимума с начала войны

Война с Украиной пошатнула доверие российского общества к вооруженным силам.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, это показывают результаты опроса, проведенного крупнейшей в РФ независимой исследовательской организацией "Левада-центр".

Согласно исследованию, по состоянию на октябрь 2024 года доля доверяющих армии россиян сократилась до минимума с начала боевых действий, о доверии военным заявили 69% россиян, а по сравнению с началом войны их число сократилось на 8 процентных пунктов.

Рекордным доверие к армии было в августе 2022 года — 77% опрошенных, однако уже через год его уровень снизился до 72%, а впоследствии — еще на 3 процентных пункта.

Из данных "Левады" следует, что армия стала единственным государственным и силовым институтом, растерявшим доверие граждан за время боевых действий. Так, уровень доверия правительству вырос с 55% до 57%, региональным властям — с 43% до 48%, Госдуме — с 42% до 47%, полиции — с 41% до 48%, прокуратуре — с 38% до 43%.

Наиболее заметное снижение доверия к армии происходило между 2022 и 2023 годом, отмечает директор "Левада-центра" Денис Волков.

"Наверное, сыграла роль критика Минобороны Евгением Пригожиным, обвинения в коррупции. Возможно, отступление в конце 2022 года", — предполагает он.

При этом армия по-прежнему находится на втором месте по уровню доверия после президента (80%), а снижение ее рейтингов в последний год стало незначительным, указывает Волков. Вторжение украинских войск в Курскую область, в результате которого Москва утратила контроль над 1000 кв. км территорий, по словам социолога, "если и сыграло в минус, то несильно".

В целом уровень доверия в российском обществе остается низким, следует из данных "Левады". Лишь 17% респондентов сообщили в ходе опроса, что окружающим можно "доверять", тогда как подавляющее большинство — 82% — высказали мнение, что относиться к людям надо с осторожностью.

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