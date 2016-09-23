Достигнута договоренность о внесении дополнений и изменений в Конституцию Турции

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Достигнута договоренность касательно дополнений и изменений в Конституцию Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, правящая Партия справедливости и развития (AKP), Республиканская народная партия (CHP) и Партия националистического движения (MHP) договорились по поводу внесения изменения в 7 статей.

Хотя в информации не указывается, в какие именно статьи внесут изменения, отмечается, что проект будет представлен лидерам партии.