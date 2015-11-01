Досрочные парламентские выборы пройдут в воскресенье в Турции

Баку. 01 ноября. REPORT.AZ/ Досрочные выборы в парламент состоятся в воскресенье в Турции, информирует Reportсо ссылкой на РИА "Новости".

По конституции страна является парламентской республикой, и эти выборы должны определить расстановку политических сил на ближайшие четыре года.

Более 54 миллионов избирателей получат возможность проголосовать на более чем 175 тысячах избирательных участках. Им предстоит избрать 550 членов турецкого парламента, сделав выбор из 16 партий. Явка ожидается традиционно высокой для Турции, на уровне 85-90%.

Досрочные выборы были объявлены президентом страны Тайипом Эрдоганом после того, как по результатам прошедших 7 июня очередных выборов в парламент в стране не удалось сформировать коалиционное правительство. Тогда победила правящая умеренно консервативная Партия справедливости и развития (ПСР), получив 40,8% голосов избирателей и 258 мест в парламенте.

Однако она впервые с 2002 года потеряла парламентское большинство и не смогла в одиночку сформировать кабинет министров. Левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) получила 25% голосов и 132 места в парламенте, националистическая Партия национального движения (ПНД) — 16,4% и 80 мест, прокурдская Партия демократии народов (ПДН) — 13,1% и 80 мест.

Действующий премьер-министр Ахмет Давутоглу как лидер победившей партии получил от президента мандат на формирование коалиционного правительства, но не смог этого сделать в отведенный конституцией страны 45-дневый срок. В провале коалиционных переговоров правящая партия и оппозиция обвинили друг друга.