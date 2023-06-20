Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана пройдет с 28 июня по 5 июля

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана во вторник на заседании приняла постановление, в соответствии с которым досрочное голосование на выборах президента республики, назначенных на 9 июля, пройдет с 28 июня по 5 июля.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана во вторник на заседании приняла постановление, в соответствии с которым досрочное голосование на выборах президента республики, назначенных на 9 июля, пройдет с 28 июня по 5 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на заседании комиссии секретарь ЦИК Худоёр Маматов.

"В соответствии с принятым ЦИК постановлением досрочное голосование на досрочных выборах президента Узбекистана пройдет с 28 июня по 5 июля, с 09:00 до 18:00 часов по местному времени", - сказал он.

По его словам, в соответствии с избирательным кодексом, досрочно проголосовать может избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства. Он уточнил, что для этого избиратель должен обратится в участковую избирательную комиссию с заявлением, в котором указываются причина отсутствия в день выборов, это может быть отпуск, командировка, выезд за границу или иная уважительная причина.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, разрешающий проведение досрочных президентских выборов, которые состоятся 9 июля.

Отметим, что 30 апреля в Узбекистане прошел всенародный референдум по новой редакции конституции, которая предусматривает продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, а также позволяет Мирзиёеву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.