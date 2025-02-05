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Досрочно прерваны полномочия 49 депутатов от оппозиционных партий Грузии

Досрочно прерваны полномочия 49 депутатов от оппозиционных партий Грузии Парламент Грузии, состоящий из 150 членов, на сегодняшнем пленарном заседании прекратил полномочия 49 избранным от оппозиционных партий депутатам.
В регионе
5 февраля 2025 г. 14:04
Досрочно прерваны полномочия 49 депутатов от оппозиционных партий Грузии

Парламент Грузии, состоящий из 150 членов, на сегодняшнем пленарном заседании прекратил полномочия 49 депутатов, избранных от оппозиционных партий.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Сообщается, что депутаты от оппозиционных партий - "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия" сразу же после состоявшихся 26 октября прошлого года парламентских выборов обратились с заявлением в парламент о досрочном прекращении своих депутатских полномочий. Они объяснили свое решение утверждением, что выборы были сфальсифицированы властями.

Еще одна оппозиционная партия "За Грузию", также прошедшая в парламент и получившая 12 депутатских мандатов, заявления в парламент о сложении полномочий не направляла. Вместе с тем партия "За Грузию", лидером которой является бывший премьер-министр Гиоргий Гахария, не участвует в парламентской деятельности, считая избранные власти нелегитимными.

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