Дорога через "Верхний Ларс" полностью заблокирована

Дорога через МАПП "Верхний Ларс" (грузино-российская граница) и Крестовый перевал полностью закрыта для всех транспортных средств.

Дорога через МАПП "Верхний Ларс" (грузино-российская граница) и Крестовый перевал полностью закрыта для всех транспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявил таможенный атташе посольства РА в России Ваан Акопян.

Ранее атташе предупредил, что, исходя из прогноза погоды, движение через "Верхний Ларс" может закрыться до 6 марта включительно.

Напомним, что Военно-Грузинская дорога – единственный в настоящее время сухопутный маршрут, связывающий Армению и Грузию с Россией.