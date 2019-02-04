Допрос Сержа Саргсяна длился пять часов

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Специальная следственная служба (ССС) Армении допросила бывшего президента Сержа Саргсяна по делу о массовых беспорядках 1 марта 2008 года, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что допрос продлился пять часов, и в будущем допросы будут продолжены.

В феврале 2008 года Серж Саргсян участвовал в президентских выборах в Армении в качестве кандидата. По официальным данным ЦИК, он набрал 52,8% голосов, опередив первого президента страны Левона Тер-Петросяна.

Сторонники Тер-Петросяна не согласились с результатами выборов и организовали акции протеста, которые закончились столкновениями демонстрантов и полиции 1 марта 2008 года, в результате которых погибли 10 человек.