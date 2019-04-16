Дональд Трамп встретился в Белом доме с зятем Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с министром казначейства и финансов Турции Бератом Албайраком.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV, на встрече были обсуждены ситуация в Сирии, ряд вопросов двусторонних отношений, в том числе приобретенный Турцией у России зенитно-ракетный комплекс "С-400", а также доведение товарооборота между двумя странами до 75 млрд долларов.

Министр подчеркнул, что переговоры официальной Анкары о приобретенном у России "С-400" прошли позитивно.

"У нашего президента (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – ред.) были некоторые послания, мы донесли их до президента США", - подчеркнул Б.Албайрак.

Б.Албайрак сообщил, что в ближайшее время может состояться встреча Р.Т.Эрдогана с Д.Трампом.

Отметим, что Б.Албайрак отбыл в США для участия в заседаниях Международного валютного фонда, Всемирного банка и "Большой 20". Встреча с Д.Трампом прошла в рамках этого собрания.

Напомним, что Б.Албайрак приходится зятем президенту Турции Р.Т.Эрдогану.