Дональд Трамп: Мы ждем ответов из Саудовской Аравии на наши вопросы о пропаже журналиста

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ "Американские инспекторы тоже расследуют инцидент с журналистом".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

"Я должен выяснить, что случилось с журналистом. В этом вопросе наша позиция очень жесткая. Там есть наши инспекторы. Они в Турции работают с местными инспекторами. Откровенно говоря, мы сотрудничаем и с Саудовской Аравией. Мы хотим выяснить, что происходит", - подчеркнул президент США.

Д.Трамп на пресс-конференции 10 октября сделал заявление в связи с пропавшим в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналистом Джемалем Кашикчи: "Я хочу более глубокого расследования этого вопроса. От властей Саудовской Аравии мы ждем ответов на наши вопросы. Мы расследуем это дело до конца. Я хочу видеть и принять в Белом доме невесту Джемаля Кашикчи".