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    Дональд Трамп: Эрдоган выполняет сказанное

    Трамп: Эрдоган решительно проинформировал меня, что вырвет с корнем все, что осталось от ИГ в Сирии
    © Win McNamee—Getty Images

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно проинформировал меня, что вырвет с корнем все, что осталось от ИГ в Сирии".

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    "А Эрдоган - человек, который может выполнить сказанное. Турция – честный сосед. Наши же военные возвращаются домой".

    Отметим, что 23 декабря между президентами Турции и США Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, во время которого стороны обсудили ситуацию в Сирии.

    Напомним, что Д.Трамп подписал 19 декабря документ о выводе военных и военной техники США из Сирии. С момента подписания документа американскую военную технику начали на большегрузах вывозить в Ирак. 

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