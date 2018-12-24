Дональд Трамп: Эрдоган выполняет сказанное

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно проинформировал меня, что вырвет с корнем все, что осталось от ИГ в Сирии".

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"А Эрдоган - человек, который может выполнить сказанное. Турция – честный сосед. Наши же военные возвращаются домой".

Отметим, что 23 декабря между президентами Турции и США Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, во время которого стороны обсудили ситуацию в Сирии.

Напомним, что Д.Трамп подписал 19 декабря документ о выводе военных и военной техники США из Сирии. С момента подписания документа американскую военную технику начали на большегрузах вывозить в Ирак.