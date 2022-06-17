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"Дома надежнее": Путин уберег российских бизнесменов от инвестиций в западные страны 

"Дома надежнее": Путин уберег российских бизнесменов от инвестиций в западные страны  «Не наступайте на старые грабли. Дома надежнее. Те, кто не захотел, услышать этот посыл потеряли на Западе миллионы долларов».
В регионе
17 июня 2022 г. 17:59
Дома надежнее: Путин уберег российских бизнесменов от инвестиций в западные страны 

«Не наступайте на старые грабли. Дома надежнее. Те, кто не захотел, услышать этот посыл потеряли на Западе миллионы долларов».

Как сообщает российское бюро Report, об этом объявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2022.

Российский лидер призвал представителей крупного бизнеса РФ связывать их будущее и будущее их детей с Россией. Он также отметил, что крупные российские компании должны инвестировать внутри страны, приведя в пример предпринимателей и купцов Российской империи.

"Доброе имя навсегда останется у наследников бизнеса, его "никто не пропьет", — сказал Путин.

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