О нас

Дом юстиции в Тбилиси после сообщения о минировании возобновит работу 3 августа

Дом юстиции в Тбилиси после сообщения о минировании возобновит работу 3 августа Дом юстиции, расположенный в Тбилиси на правой набережной, возобновит работу в четверг с 09:00.
В регионе
3 августа 2023 г. 00:35
Дом юстиции в Тбилиси после сообщения о минировании возобновит работу 3 августа

Дом юстиции, расположенный в Тбилиси на правой набережной, возобновит работу в четверг с 09:00.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном сообщении учреждения в Facebook.

"Телефонный центр Дома юстиции возобновил работу и продолжает обслуживать потребителей в обычном режиме, в любое время суток, 24 часа. Центральный Дом юстиции Тбилиси возобновит свою работу с 09:00 3 августа", - говорится в сообщении.

Ранее в Дом юстиции Тбилиси поступило сообщение о возможно заложенном взрывном устройстве. На место были вызваны представители полиции. Из здания пришлось всех эвакуировать.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18
Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
ФотоПредставитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
27 июля 2023 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi