Дом юстиции в Тбилиси после сообщения о минировании возобновит работу 3 августа

Дом юстиции, расположенный в Тбилиси на правой набережной, возобновит работу в четверг с 09:00.
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"Телефонный центр Дома юстиции возобновил работу и продолжает обслуживать потребителей в обычном режиме, в любое время суток, 24 часа. Центральный Дом юстиции Тбилиси возобновит свою работу с 09:00 3 августа", - говорится в сообщении.
Ранее в Дом юстиции Тбилиси поступило сообщение о возможно заложенном взрывном устройстве. На место были вызваны представители полиции. Из здания пришлось всех эвакуировать.