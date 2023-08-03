Дом юстиции в Тбилиси после сообщения о минировании возобновит работу 3 августа

Дом юстиции, расположенный в Тбилиси на правой набережной, возобновит работу в четверг с 09:00.

Дом юстиции, расположенный в Тбилиси на правой набережной, возобновит работу в четверг с 09:00.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном сообщении учреждения в Facebook.

"Телефонный центр Дома юстиции возобновил работу и продолжает обслуживать потребителей в обычном режиме, в любое время суток, 24 часа. Центральный Дом юстиции Тбилиси возобновит свою работу с 09:00 3 августа", - говорится в сообщении.

Ранее в Дом юстиции Тбилиси поступило сообщение о возможно заложенном взрывном устройстве. На место были вызваны представители полиции. Из здания пришлось всех эвакуировать.