О нас
Report Georgia
Аудио новости

Должностные лица Армении задержаны за драку

Должностные лица Армении задержаны за драку Заместитель главы административного района Кентрон столицы Армении Еревана Армен Азизян и начальник отдела администрации района Манвел Маргарян, с участием которых 11 мая произошла драка, задержаны
В регионе
11 мая 2021 г. 21:57
Должностные лица Армении задержаны за драку

Заместитель главы административного района Кентрон столицы Армении Еревана Армен Азизян и начальник отдела администрации района Манвел Маргарян, с участием которых 11 мая произошла драка, задержаны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на news.am.

По данным Генпрокуратуры Армении, Армен Азизян задержан по части 2 статьи 309 (превышение должностных полномочий, сопряженное с применением насилия, оружия или специальных средств), а другой участник инцидента задержан по части 4 статьи 258 (хулиганство, сопряженное с причинением вреда средней тяжести здоровью человека) Уголовного кодекса Армении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda vəzifəli şəxslər həbs edilib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
8 мая 2021 г. 16:26
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
8 мая 2021 г. 13:00
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
8 мая 2021 г. 11:44
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
8 мая 2021 г. 10:43
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
7 мая 2021 г. 17:45
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
7 мая 2021 г. 12:55
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
7 мая 2021 г. 11:44
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
7 мая 2021 г. 10:30
При погребении героев Отечественной войны будут отданы воинские почести
При погребении героев Отечественной войны будут отданы воинские почести
6 мая 2021 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi