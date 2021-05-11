Должностные лица Армении задержаны за драку

Заместитель главы административного района Кентрон столицы Армении Еревана Армен Азизян и начальник отдела администрации района Манвел Маргарян, с участием которых 11 мая произошла драка, задержаны

Заместитель главы административного района Кентрон столицы Армении Еревана Армен Азизян и начальник отдела администрации района Манвел Маргарян, с участием которых 11 мая произошла драка, задержаны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на news.am.

По данным Генпрокуратуры Армении, Армен Азизян задержан по части 2 статьи 309 (превышение должностных полномочий, сопряженное с применением насилия, оружия или специальных средств), а другой участник инцидента задержан по части 4 статьи 258 (хулиганство, сопряженное с причинением вреда средней тяжести здоровью человека) Уголовного кодекса Армении.