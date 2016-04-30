​Товарооборот между Арменией и Россией продолжает уменьшаться

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Товарооборот между Арменией и Россией снизился на 10,4% за первый квартал текущего года. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы Армении.

Уменьшился также товарооборот Армении с Евросоюзом, но гораздо меньше, на 3,2%. В итоге, доля России в общем объеме внешней торговли Армении снизилась до 24,7 %, а доля ЕС выросла и составляет сейчас 25,1 %.

Стоит, однако, отметить, что экспорт в Россию вырос в 2,2 раза: за первый квартал прошлого года экспорт из Армении в Россию составлял 32,2 млн. долларов, а за тот же период этого года 67,7 млн. долларов.