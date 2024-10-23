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Доля БРИКС в мировой торговле вырастет с 16% до 25% к 2030 году

Доля БРИКС в мировой торговле вырастет с 16% до 25% к 2030 году Доля БРИКС в мировой торговле с учетом новых членов объединения и их партнеров увеличится с 16% до 25% к 2030 году.
В регионе
23 октября 2024 г. 18:26
Доля БРИКС в мировой торговле вырастет с 16% до 25% к 2030 году

Доля БРИКС в мировой торговле с учетом новых членов объединения и их партнеров увеличится с 16% до 25% к 2030 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году Антон Кобяков.

"БРИКС является стабилизатором мировой экономики. Весь экономический рост, вся экономическая торговля технология и финансовые центры уже давно на Востоке и в странах так называемого глобального Юга. Одним основных направлений экономической конвергенции является развитие торговых отношений без избыточных барьеров и запретительных тарифов в сочетании с привлечением новых членов и партнеров. Это увеличит долю БРИКС в мировой торговле с текущих 16% до 25% к 2030 году".

По его данным, ежегодно благодаря созданию новых единых механизмов трансграничных расчетов, биржевой валютной инфраструктуры и новой параллельно существующей системы расчетов на основе цифровых финансовых активов и национальных валют государства объединение обеспечит увеличение объемов взаимной торговли на 5-7% ежегодно.

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