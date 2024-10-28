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Долг правительства Армении к концу 2025 года вырастет с 49,8% до 53,5% ВВП

Долг правительства Армении к концу 2025 года вырастет с 49,8% до 53,5% ВВП Государственный долг Армении к концу 2025 года увеличится с 49,8% до 53,5% ВВП.
В регионе
28 октября 2024 г. 14:06
Долг правительства Армении к концу 2025 года вырастет с 49,8% до 53,5% ВВП

Государственный долг Армении к концу 2025 года увеличится с 49,8% до 53,5% ВВП.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в аналитической записке к проекту бюджета на 2025 год, который сейчас обсуждается в парламентской комиссии по финансово-кредитным вопросам.

В абсолютных цифрах долг вырастет с 12,64 млрд до 13,97 млрд долларов.

По словам министра финансов Ваге Ованнисяна, расходы на обслуживание госдолга вырастут с 11,2% до 11,3% общего объема бюджетных расходов, что составит около 393 млрд драмов (свыше 1 млрд долларов).

В структуре долга планируется небольшое увеличение доли внешних заимствований (с 50,3% до 52,3%) за счет выпуска еврооблигаций.

При этом в 2025 году намечено погасить эмиссию евробондов 2015 года в 500 млн долларов, но в этом году Минфин уже выкупил часть этой эмиссии, поэтому расходы на это в следующем году сократятся.

В то же время запланирован новый выпуск евробондов также на в объеме 500 млн, а для пополнения бюджета правительство намерено привлечь кредиты на сумму 600 млн долларов. В будущем предполагается удерживать государственный долг на уровне 54,6%, без дальнейшего увеличения.

Дефицит бюджета предусмотрен в 609,4 млрд драмов (1,57 млрд долларов), или 5,5% ВВП.

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