​Долг Грузии перед Азербайджаном не изменился

Долг Грузии перед Азербайджаном равен 6, 291 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов Грузии.

По данным на 1 апреля, в месячном сравнении долг соседней страны перед Азербайджаном не изменился.

Общий объем внешнего долга Грузии равен 5 688, 261 млн долларов США, из них 5 442, 597 млн долларов США из этой суммы приходятся на долю правительства.

Наибольший объем долга соседней страны перед Германией (373, 930 млн долларов), Францией (325,255 млн долларов) и Японией (213, 296 млн долларов).

Долг Грузии перед Турцией, Россией и Арменией в месячном сравнении не изменился, составив 12,105 млн долларов, 48, 565 млн долларов и 6, 771 млн долларов США соответственно.