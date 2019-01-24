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    Спецдокладчик ООН посетит Турцию для оценки расследования дела Кашикчи

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Спецдокладчик ООН по внесудебным и массовым казням Аньес Калламар направится на следующей неделе в Турцию для оценки расследования по делу убийства саудовского журналиста Джемаля Кашикчи.

    Об этом передает Report со ссылкой на агентство Рейтерс.

    Калламар заявила, что она направится в Турцию на следующей неделе для оценки "независимого международного расследования" убийства Кашикчи.

    "Результаты оценки расследования и мои рекомендации будут представлены на сессии в Совете по правам человека ООН в июне 2019 года", - заявила Калламар.

    Она добавила, что ее поездка продлится с 28 января по 3 февраля. 

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