Доклад: Российский рынок труда перестал привлекать мигрантов из стран СНГ

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Доля трудовых мигрантов в России из стран СНГ будет снижаться.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР), в котором даны оценки привлекательности российского рынка труда для мигрантов из СНГ.

"При сохранении текущих экономических условий для основных нынешних доноров (стран СНГ) привлекательность российского рынка труда будет постепенно снижаться, следствием чего станет количественное сокращение присутствия временных трудовых мигрантов", - подчеркивается в докладе.

Авторы доклада ссылаются на прогноз "Росстата" о том, что после 2024 года возобновится снижение численности населения страны. По мнению экспертов ЦСР, это потребует от российских властей дополнительных мер по привлечению мигрантов.

"В инерционном сценарии ориентация миграционной политики на привлечение соотечественников и мигрантов из стран, близких в этнокультурном отношении, исчерпает себя к середине 2020-х годов", - говорится в докладе Центра.