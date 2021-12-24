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Доходы туризма Турции составили 24 млрд долларов

Доходы туризма Турции составили 24 млрд долларов Доходы туриндустрии Турции достигли отметки 24 млрд долларов США.
В регионе
24 декабря 2021 г. 15:13
Доходы туризма Турции составили 24 млрд долларов

Доходы туриндустрии Турции достигли отметки 24 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

По его словам, в 2022 году показатель доходов планируется довести до 34,5 млрд долларов, то есть рекордной отметки, достигнутой в 2019 году. В разгар пандемии - в 2020 году - доходы Турции от туризма составили 12 млрд долларов.

Министр отметил, что в следующем году ведомство планирует продолжить курс на развитие туристического сектора.

"Появляются новые штаммы коронавируса, но Турция отлично справляется с санитарно-эпидемиологической ситуацией. Конечно, одних наших стараний не достаточно, надо чтобы эффективную борьбу с распространением инфекции проводили и страны, откуда приезжают отдыхающие. Это необходимо, в первую очередь, для восстановления авиасообщения", - констатировал Эрсой.

Министр считает, что ближе к маю все встанет на свои места, и восстановление в сфере туризма, наметившееся в 2021 году, наберет новые обороты.

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