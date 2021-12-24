Доходы туризма Турции составили 24 млрд долларов

Доходы туриндустрии Турции достигли отметки 24 млрд долларов США.

Доходы туриндустрии Турции достигли отметки 24 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

По его словам, в 2022 году показатель доходов планируется довести до 34,5 млрд долларов, то есть рекордной отметки, достигнутой в 2019 году. В разгар пандемии - в 2020 году - доходы Турции от туризма составили 12 млрд долларов.

Министр отметил, что в следующем году ведомство планирует продолжить курс на развитие туристического сектора.

"Появляются новые штаммы коронавируса, но Турция отлично справляется с санитарно-эпидемиологической ситуацией. Конечно, одних наших стараний не достаточно, надо чтобы эффективную борьбу с распространением инфекции проводили и страны, откуда приезжают отдыхающие. Это необходимо, в первую очередь, для восстановления авиасообщения", - констатировал Эрсой.

Министр считает, что ближе к маю все встанет на свои места, и восстановление в сфере туризма, наметившееся в 2021 году, наберет новые обороты.