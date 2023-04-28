Доходы Турции от сферы туризма в I квартале выросли почти на треть

Доходы Турции от туризма в январе-марте 2023 года выросли на 32,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8 млрд 690 млн 505 тыс. долларов.
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При этом, 20,8 процента доходов пришлось на проживающих за рубежом турецких граждан, приезжающих на отдых на Родину. Поездки планировались как в индивидуальном порядке, так и через турагентства.
Расходы туристов на личные нужды в Турции в первом квартале года составили 7 млрд 503 млн 255 тыс. долларов, а на турпакеты - 1 млрд 187 млн 249 тыс. долларов.
Число туристов, выехавших из Турции в январе-марте, выросло на 26,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8 млн 181 тыс. 566 человек. Из них 20,4 процента или 1 млн 672 тыс. 332 человека - турецкие граждане, проживающие за рубежом.