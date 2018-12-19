Песков: Договоренность США и Турции по ЗРК Patriot не скажется на поставках С-400

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Продажа Турции американских комплексов Patriot никак не скажется на договоренности Москвы и Анкары о поставках С-400. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не связанные процессы, в данном случае мы реализуем те договоренности, которые у нас уже имеются с турецкими коллегами. Проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, и он будет продолжен", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не отразится ли на российских договоренностях с Анкарой решение о поставках в Турцию американских зенитных ракетных систем Patriot.

При этом, Песков подчеркнул, что Россия не видит оснований не доверять Турции, взявшей на себя обязательства не раскрывать третьим сторонам данные об С-400.