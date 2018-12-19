 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Песков: Договоренность США и Турции по ЗРК Patriot не скажется на поставках С-400

    Пресс-секретарь президента России заверил, что контракт по С-400 находится в стадии реализации и будет продолжен

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Продажа Турции американских комплексов Patriot никак не скажется на договоренности Москвы и Анкары о поставках С-400. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "Это не связанные процессы, в данном случае мы реализуем те договоренности, которые у нас уже имеются с турецкими коллегами. Проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, и он будет продолжен", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не отразится ли на российских договоренностях с Анкарой решение о поставках в Турцию американских зенитных ракетных систем Patriot.

    При этом, Песков подчеркнул, что Россия не видит оснований не доверять Турции, взявшей на себя обязательства не раскрывать третьим сторонам данные об С-400.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi