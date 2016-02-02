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    Договоренность по поводу проведения заседания ОПЕК не достигнута

    Предложение поддержали Алжир, Нигерия и Эквадор

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Число поддержавших проведение экстренного заседания стран, которое требуется для его созыва, не достигнуто, сообщили источники в ОПЕК.

    Как сообщает Report, информацию распространило агентство РИА Новости. 

    По информации, Венесуэла ранее предложила провести в феврале экстренное заседание ОПЕК, на котором обсуждалась бы проблема низких цен на нефть. Предложение поддержали Алжир, Нигерия и Эквадор. Однако для того, чтобы совещание состоялось, нужно согласие других членов ОПЕК.

    Отметим, что с 1965 года штаб организации расположен в Вене. 

    В ОПЕК входят такие страны, как Ангола, Ливия, Нигерия, Алжир, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Эквадор.

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