Договоренность по поводу проведения заседания ОПЕК не достигнута

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Число поддержавших проведение экстренного заседания стран, которое требуется для его созыва, не достигнуто, сообщили источники в ОПЕК.

Как сообщает Report, информацию распространило агентство РИА Новости.

По информации, Венесуэла ранее предложила провести в феврале экстренное заседание ОПЕК, на котором обсуждалась бы проблема низких цен на нефть. Предложение поддержали Алжир, Нигерия и Эквадор. Однако для того, чтобы совещание состоялось, нужно согласие других членов ОПЕК.

Отметим, что с 1965 года штаб организации расположен в Вене.

В ОПЕК входят такие страны, как Ангола, Ливия, Нигерия, Алжир, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Эквадор.