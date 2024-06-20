Договор России и КНДР предусматривает оказание военной помощи

Статья 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения.

Статья 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения.

Как передает Report , текст договора приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами и в соответствии с законами РФ и КНДР, Уставом ООН", - говорится в договоре.

Документ о стратегическом партнерстве РФ и КНДР носит бессрочный характер, отмечает ЦТАК.