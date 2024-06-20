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Договор России и КНДР предусматривает оказание военной помощи

Договор России и КНДР предусматривает оказание военной помощи Статья 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения.
В регионе
20 июня 2024 г. 06:44
Договор России и КНДР предусматривает оказание военной помощи

Статья 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения.

Как передает Report, текст договора приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами и в соответствии с законами РФ и КНДР, Уставом ООН", - говорится в договоре.

Документ о стратегическом партнерстве РФ и КНДР носит бессрочный характер, отмечает ЦТАК.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Şimali Koreya arasında müqavilə hərbi yardımın göstərilməsini nəzərdə tutur

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