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Договор о вступлении в состав России новых субъектов подпишут завтра

Договор о вступлении в состав России новых субъектов подпишут завтра Президент РФ Владимир Путин встретится с главами т.н. "ЛНР" и "ДНР", Херсонской и Запорожской областей в Кремле, где состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.
В регионе
29 сентября 2022 г. 14:11
Договор о вступлении в состав России новых субъектов подпишут завтра
Дмитрий Песков

Президент РФ Владимир Путин встретится с главами т.н. ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины в Кремле, где состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Церемония подписания договоров состоится в пятницу, 30 сентября в 15:00.

Ранее сообщалось, что российские депутаты получили приглашение в Кремль.

Отметим, что "референдумы" по вопросам вхождения в состав РФ в качестве субъектов началось в 08:00 в пятницу в Херсонской и Запорожской областях и на Донбассе.

Международные организации и ряд стран объявили, что не признают результаты этих "референдумов". Кроме того, в ЕС сообщили, что в ответ на эти действия РФ в отношении этой страны будут ужесточены санкции. В США также заявили о том, что в ближайшие дни объявят о новых санкциях против России.

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Версия на английском языке Agreement on entry of new territories into Russia to be signed tomorrow

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