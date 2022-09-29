Договор о вступлении в состав России новых субъектов подпишут завтра

Президент РФ Владимир Путин встретится с главами т.н. "ЛНР" и "ДНР", Херсонской и Запорожской областей в Кремле, где состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.

Президент РФ Владимир Путин встретится с главами т.н. ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины в Кремле, где состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Церемония подписания договоров состоится в пятницу, 30 сентября в 15:00.

Ранее сообщалось, что российские депутаты получили приглашение в Кремль.

Отметим, что "референдумы" по вопросам вхождения в состав РФ в качестве субъектов началось в 08:00 в пятницу в Херсонской и Запорожской областях и на Донбассе.

Международные организации и ряд стран объявили, что не признают результаты этих "референдумов". Кроме того, в ЕС сообщили, что в ответ на эти действия РФ в отношении этой страны будут ужесточены санкции. В США также заявили о том, что в ближайшие дни объявят о новых санкциях против России.